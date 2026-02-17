Cirtec nimmt Europas größte Pyrolyseanlage in den Niederlanden in Betrieb

Ende Januar hat das britische Recyclingunternehmen Cirtec in Delfzijl in den Niederlanden Europas bisher größte Pyrolyseanlage in Betrieb genommen, und zwar mit königlicher Unterstützung. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe der niederländische König Willem-Alexander offiziell die erste Charge an Altreifen dem Recyclingprozess zugeführt. Die Anlage nahe Groningen, deren erste Bauphase nun fertiggestellt ist, kann pro Jahr zunächst rund 50.000 Tonnen Altreifen recyceln. Daraus entstehen dann im Reaktor des Cirtec-eigenen Pyrolyseverfahrens mehrere Rohstoffe, darunter auch das in der Reifenindustrie zunehmend nachgefragte recovered Carbon Black (rCB; wiedergewonnener Reifenruß).

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen