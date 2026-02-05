Rückruf von Dezent-Rad „TV“

Die Alcar Wheels GmbH ruft vorsorglich ein Aluminiumrad ihrer Marke Dezent zurück. Betroffen ist das „TV“ genannte Modell in der Dimension 6,5×16 Zoll mit Lochkreis 5×120 und Einpresstiefe ET51, das unter anderem für die Fahrzeugmodelle MAN TGE, VW Amarok, VW Crafter, VW T5 und VW T6 vorgesehen ist. „Im Rahmen interner Prüfungen wurden Hinweise auf eine möglicherweise unzureichende Dauerfestigkeit festgestellt. In Kombination aus hoher Beladung und einer nicht ausreichenden Überprüfung einer möglichen Überschreitung der höchstzulässigen Zuladung kann dies in vereinzelten Fällen zu Materialermüdung und damit verbundenen Schäden führen. Als potenzielle Folge kann unter bestimmten Bedingungen ein Materialriss im Bereich der Speichen auftreten“, begründet der Räderhersteller seinen „vorsorglich zur Vermeidung möglicher Gefahren“ erfolgenden Rückruf.

Demnach hat der Anbieter unmittelbar nach Bekanntwerden der Hinweise alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet, die zuständigen Behörden wie zum Beispiel das Kraftfahrtbundesamt (KBA) informiert sowie sämtliche betroffenen Handelskunden umgehend verständigt. „Alle lagernden Räder aus dem betroffenen Produktionslos wurden sofort gesperrt und vom Markt genommen“, wie Alcar noch ergänzt und Endkunden einen schnellen und kostenfreien Austausch betroffener Räder anbietet. „Für die Alcar Wheels GmbH haben Transparenz und Sicherheit oberste Priorität. Das Unternehmen arbeitet intensiv an einer vollumfänglichen Aufklärung, um die Ursachen präzise zu ermitteln und künftige Vorkommnisse auszuschließen“, so der Räderhersteller unter Verweis darauf, dass es sich bei den genannten Aluminiumrädern um Produkte für den Pkw-Nachrüstmarkt bzw. freien Ersatzteilmarkt handelt. „Es sind keine Originalräder der genannten Fahrzeughersteller, die serienmäßig verbaut wurden“, wie betont wird.