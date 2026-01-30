Zuwachs bei Platin: Neue Aluräder P124 und P125 setzen Akzente

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Platin-P124-und-P125.webp 1127 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-01-30 11:18:512026-01-30 11:57:34Zuwachs bei Platin: Neue Aluräder P124 und P125 setzen Akzente
Von der Reifen- und Rädermarke Platin gibt es 2026 mit den neuen Aluminiumrädern Platin P 124 und P 125 zwei neue Designs. Beide kennzeichnen vielfältige Anwendungen mit ECE und ABE.
