Zuwachs bei Platin: Neue Aluräder P124 und P125 setzen Akzente

Platin P124 und P125

Von der Reifen- und Rädermarke Platin gibt es 2026 mit den neuen Aluminiumrädern Platin P 124 und P 125 zwei neue Designs. Beide kennzeichnen vielfältige Anwendungen mit ECE und ABE.

