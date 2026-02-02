Trelleborg setzt auf der LAMMA Fokus auch auf Langlebigkeit

Trelleborg LAMMA

Auf der diesjährigen Landtechnikmesse LAMMA in Großbritannien setzte Trelleborg Tires mit einer neuen zertifizierten 5.000-Stunden-Garantie auf die Profilabnutzung ein Zeichen für Investitionssicherheit. Diese gilt für ausgewählte Modelle der ProgressiveTraction-Reihe. Ein technisches Highlight für den agro-industriellen Bereich war der TH500-Reifen auf dem Stand zu sehen, der speziell für Teleskop- und Baggerlader entwickelt wurde.

