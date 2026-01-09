Kathrin Auber ist neue Leiterin der TyreSystem-Akademie

Die TyreSystem-Akademie startet mit einer personellen Neuausrichtung ins Jahr 2026. Seit Oktober 2025 leitet Kathrin Auber die Bildungseinrichtung und setzt unter dem Motto „Lernen mit Drehmoment“ auf praxisnahe und motivierende Weiterbildung für die Kfz-Branche.

