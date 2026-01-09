https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Tyresystem-Akademie-Kathrin-Auber.webp 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-01-09 09:21:242026-01-09 09:29:50Kathrin Auber ist neue Leiterin der TyreSystem-Akademie
Kathrin Auber ist neue Leiterin der TyreSystem-Akademie
Die TyreSystem-Akademie startet mit einer personellen Neuausrichtung ins Jahr 2026. Seit Oktober 2025 leitet Kathrin Auber die Bildungseinrichtung und setzt unter dem Motto „Lernen mit Drehmoment“ auf praxisnahe und motivierende Weiterbildung für die Kfz-Branche.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!