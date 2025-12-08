https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Peter-Gulow-zuletzt-als-Vice-President-of-Europe-Central-and-East-bei-Nexen-Tire-in-der-Verantwortung-wechselt-in-eine-beratende-Rolle.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-12-08 10:17:382025-12-08 10:17:38Peter Gulow übernimmt „neue Rolle“ bei Nexen Tire – Optimierte Führungsstruktur
Peter Gulow übernimmt „neue Rolle“ bei Nexen Tire – Optimierte Führungsstruktur
Nach über 30 Jahren in verschiedenen Führungspositionen – zuletzt als Vice President of Europe Central & East bei Nexen Tire –, wechselt Peter Gulow nun in eine beratende Rolle bei dem aus Südkorea stammenden Reifenhersteller. Damit soll seine Branchenerfahrung „optimal eingesetzt werden, um den Absatz von Nexen Tire in Mittel- und Osteuropa weiter zu stärken“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Diese Änderung in der Führung der Europaorganisation des Herstellers ist eingebettet in eine „strategische organisatorische Neuausrichtung“, die breiter gefasst ist und die Führungsstruktur insgesamt umfasst.
