Peter Gulow übernimmt „neue Rolle“ bei Nexen Tire – Optimierte Führungsstruktur

Nach über 30 Jahren in verschiedenen Führungspositionen – zuletzt als Vice President of Europe Central & East bei Nexen Tire –, wechselt Peter Gulow nun in eine beratende Rolle bei dem aus Südkorea stammenden Reifenhersteller. Damit soll seine Branchenerfahrung „optimal eingesetzt werden, um den Absatz von Nexen Tire in Mittel- und Osteuropa weiter zu stärken“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Diese Änderung in der Führung der Europaorganisation des Herstellers ist eingebettet in eine „strategische organisatorische Neuausrichtung“, die breiter gefasst ist und die Führungsstruktur insgesamt umfasst.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen