100.000 Euro Schaden: Komplettradsätze in Ribnitz-Damgarten entwendet

Unbekannte haben am Sonntagmorgen in Ribnitz-Damgarten zahlreiche Kompletträder aus einem Kfz-Handel gestohlen und dabei einen hohen Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem umzäunten Gelände. Sie brachen mehrere Container auf und entwendeten eine größere Zahl an Komplettradsätzen im oberen zweistelligen Bereich. Der Schaden wird von den Beamten auf rund 100.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Anklam kam zur Spurensuche- und Sicherung sowie weiterführende kriminalpolizeiliche Maßnahmen zum Einsatz. Zeugen, denen am Morgen des 7. Dezember verdächtige Personen oder Fahrzeuge – besonders Transporter – aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter 03821/8750 oder über die Onlinewache zu melden.