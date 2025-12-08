Titan International strukturiert Führungsebene um

Titan International hat jetzt eine umfassende Umstrukturierung seiner Führungsebene bekannt gegeben. Die Änderungen treten sofort in Kraft und sollen das Managementteam stärken sowie die langfristigen strategischen Ziele des Unternehmens unterstützen, heißt es aus dem Unternehmen.

