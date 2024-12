Reifen Müller unterstützt erneut Familien mit krebskranken Kindern

Seit 20 Jahren unterstützt die Firma Reifen Müller aus Hammelburg die Arbeit der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V.. Auch in diesem Jahr verzichten Reifen Müller GmbH & Co. KG und die Reifen Müller GmbH & Co. Runderneuerungswerk KG auf Weihnachtsgeschenke an Kunden und Geschäftspartner und spenden stattdessen erneut 5.000 Euro an die Elterninitiative…

