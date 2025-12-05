Delticom an Logistikprojekt in Nordrhein-Westfalen beteiligt

Die Delticom AG hat gestern einen Projektentwicklungsvertrag für die Umsetzung eines neuen Logistikprojektes in Nordrhein-Westfalen abgeschlossen. Wie Europas führender Onlinereifenhändler in einer Mitteilung erklärt, werde man für die „Dienstleistungen im Rahmen der Realisierung des Projekts“ eine Vergütung von rund 5,7 Millionen Euro erhalten, von denen sich bereits im laufenden Geschäftsjahr vier bis 4,5 Millionen Euro ertragswirksam auswirken sollen. Delticom habe auch in der Vergangenheit bereits „Logistikhallen für uns zusammen mit Partnern“ entwickelt, heißt es dazu auf Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG aus Sehnde bei Hannover. Inwiefern Delticom das „Logistikprojekt“ folglich vielleicht auch für das eigene Kerngeschäft im B2C- oder B2B-Reifenhandel nutzt, wo dies entstehen soll und welche weiteren Eckdaten das Projekt umschreiben, dazu wollte das Unternehmen unter Verweis auf die Aktualität des Vertragsabschlusses keine weiteren Angaben machen.