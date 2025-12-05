https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Brabu-Bottrop.webp 1123 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-05 11:49:592025-12-05 11:49:59Brabus verstärkt Führungsteam, um Luxusmarke voranzutreiben
Brabus verstärkt Führungsteam, um Luxusmarke voranzutreiben
Brabus verstärkt sein Führungsteam auf drei wichtigen Positionen: Stefan Ponikva wird Chief Marketing Officer (CMO), Michael Küpferle Chief Sales Officer (CSO) und Milica Umicevic fungiert als Creative Director.
