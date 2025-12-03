GMP und Diewe mit Neuheiten auf der Essen Motor Show

Auch die GMP Group und Diewe Wheels präsentieren sich auf der Essen Motor Show mit einigen Neuigkeiten. Zu sehen ist bis zum 7. Dezember etwa auch das neue Diewe-Rad mit dem Namen Neve.

