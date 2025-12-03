https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Claudia-Klapf-und-das-neue-Diewe-Wheels-Rad-Neve-scaled.webp 1920 2560 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-03 08:49:482025-12-03 13:36:16GMP und Diewe mit Neuheiten auf der Essen Motor Show
GMP und Diewe mit Neuheiten auf der Essen Motor Show
Auch die GMP Group und Diewe Wheels präsentieren sich auf der Essen Motor Show mit einigen Neuigkeiten. Zu sehen ist bis zum 7. Dezember etwa auch das neue Diewe-Rad mit dem Namen Neve.
