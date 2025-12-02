Die BaRo GmbH hat verschiedene Reifen für Bau- und Landmaschinen im Programm

Einst lag der Fokus der BaRo GmbH aus Hamburg mit bis zu 50 Prozent vom Umsatz viel stärker auf Spezialreifen, also Reifen für die Bau- und Landwirtschaft als es heute der Fall ist. Dabei wurden in diesem Produktsegment Großhandelsgeschäfte mit Komplettladungen abgewickelt. Da sich der Markt in diesem Segment geändert hat, beträgt der Anteil der Spezialreifen am Umsatz des Unternehmens jetzt rund 15 bis 20 Prozent. Das Produktsegment ist jedoch nach wie vor interessant für den Großhändler. Er hat daher verschiede Produkte der Marken Linglong, Marcher und Speedways auf Lager.

Seit 2021 vertreibt die Baro GmbH Spezialreifen der Marke Linglong. Das stahlgürtelverstärkte Modell LR400 für die Anwendung in der Bau- und Landwirtschaft spielt dabei eine zentrale Rolle. Dieses Modell ist in den Größen 405/70 R18, 405/70 R20 sowie 500/70 R24 permanent verfügbar und hat sich laut Unternehmensangaben über die Jahre bewiesen. Ein weiteres „beliebtes“ Modell ist der stahlgürtelverstärkte FL300 für landwirtschaftliche Anhänger, welcher in zahlreichen Größen verfügbar ist. Zu den Topsellern zählen hier die Größen 600/55 R26.5 165D, 650/55 R26.5 169D sowie der 710/50 R30.5 173D. Letztes Jahr ist der LXC Master für Kräne in den Größen 385/95 R25 und 445/95 R25 auf den Markt gekommen. „Zu allen Modellen gab es noch nie negatives Feedback. Aktuell werden Linglong-Spezialreifen noch in China produziert, ab 2026 soll die Produktion von Spezialreifen schrittweise im serbischen Werk anlaufen“, so Fedor Smirnov, Leiter E-Commerce und Beschaffung bei BaRo.

Zu den bereits erfolgreichen Linglong-Produkten wurden in den vergangenen Jahren neue Produkte der Marken Marcher (China) und Speedways (Indien) hinzugefügt. Den Kern des Marcher-Produktportfolios bei BaRo bildet der Forest Master, ein stahlgürtelverstärkter Reifen für die Forstwirtschaft.

Dieser ist aktuell in den Größen 600/55-26.5 175A2/165A8, 700/50-26.5 173A8, 710/45-26.5 173A8 und 750/55-26.5 189A2/182A8 lieferbar. Zudem sind Baggerreifen in 10.00-20 sowie Reifen für landwirtschaftliche Anhänger, der 1200x 500-508 (18.0/70-20) 159F W-16B und der 1300X530-533 (530/70-21) 162B W-16A im Programm. Marcher-Reifen zeichneten sich durch eine robuste Konstruktion und Zuverlässigkeit aus. „Es kann von einem vollen Erfolg bei der Markteinführung gesprochen werden, es gab noch keine einzige Reklamation, was für die Qualität der Reifen spricht“, sagt Fedor Smirnov.

Mit der Marke Speedways fokussiert sich der Großhändler auf diagonale MPT Reifen in 18 und 20 Zoll. Hierzu zählen die Größen 12.5/80-18, 10.5-18 und 12.5-18 sowie 10.5-20, 12.5-20 und 14.5-20. Die Modelle Power King für landwirtschafliche Anhänger, Trencher und Steer King für Gabelstapler, Gartentraktoren und kleine Baumaschinen ergänzen das Angebot des Großhandels. Speedways sei primär auf preissensible Kundschaft ausgerichtet, die dennoch einen Anspruch auf Qualität habe.

Zudem gab es Neuigkeiten bei der BaRo-Hausmarke BRT, hier gab es ein Rebranding. Die bisher unter dem Namen BRT angebotenen Reifen laufen nun unter der Marke BRT Retread. Grund hierfür sei die Einführung von fabrikneuen Reifen unter der einst runderneuerten Marke BRT. Das bisher einzige Produkt ist der 16.0/70-20 147F D50/U27 für landwirtschaftliche Anhänger. Weitere Produkte werden folgen, allerdings liegen noch keine genaueren Details vor.

Mit den starken Lieferanten strebe das Hamburger Unternehmen die Steigerung des Anteils von Spezialreifen am Umsatz an. „Durch zahlreiche Messebesuche wurden Kontakte zu Baumaschinenherstellern geknüpft, die Interesse an Kompletträdern für die Erstausrüstung geäußert haben. Für solcherlei Projekte ist die BaRo GmbH gut aufgestellt, da sowohl eine Montagemaschine (bis 50 Zoll), wie auch das entsprechende Personal vorhanden sind“, so Fedor Smirnov abschließend.