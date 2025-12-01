Alcar ist zurück: Räderhersteller feiert Comback auf der Essen Motor Show mit 23-Zoll-Premiere

Räderhersteller Alcar feiert sein Comeback auf der Essen Motor Show mit neuen Modellen seiner Marken AEZ und Dotz. Darunter das erste 23-Zoll-Rad in der Geschichte der Marke AEZ mit dem Namen Tokio. Die Räder sind noch bis zum 7. Dezember auf der Messe zu sehen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen