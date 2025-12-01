Alcar ist zurück: Räderhersteller feiert Comback auf der Essen Motor Show mit 23-Zoll-Premiere

,
Christian Morawa praesentiert das neue Bilbao von DOTZ

Räderhersteller Alcar feiert sein Comeback auf der Essen Motor Show mit neuen Modellen seiner Marken AEZ und Dotz. Darunter das erste 23-Zoll-Rad in der Geschichte der Marke AEZ mit dem Namen Tokio. Die Räder sind noch bis zum 7. Dezember auf der Messe zu sehen. 

