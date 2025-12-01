https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/12/Christian-Morawa-praesentiert-das-neue-Bilbao-von-DOTZ.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-12-01 12:26:512025-12-01 12:30:56Alcar ist zurück: Räderhersteller feiert Comback auf der Essen Motor Show mit 23-Zoll-Premiere
Alcar ist zurück: Räderhersteller feiert Comback auf der Essen Motor Show mit 23-Zoll-Premiere
Räderhersteller Alcar feiert sein Comeback auf der Essen Motor Show mit neuen Modellen seiner Marken AEZ und Dotz. Darunter das erste 23-Zoll-Rad in der Geschichte der Marke AEZ mit dem Namen Tokio. Die Räder sind noch bis zum 7. Dezember auf der Messe zu sehen.
