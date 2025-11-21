Bei Stoßdämpfern dieses Jahr keine Sportauto-„Best-Brand“

Um Zuge ihrer Berichterstattung über der „Best-Brand“-Leserwahl des Magazins Sportauto war der NEUE REIFENZEITUNG aufgefallen, dass die in Heft 12/2025 des Blattes abgebildete Ergebnistabelle in der Kategorie Stoßdämpfer nicht nur einen zu 2024 identischen Zieleinlauf zeigte, sondern auch die vermeintlichen Stimmanteile der gezeigten Marken bis auf die Nachkommastelle denen des Vorjahres entsprechen. Was selbstredend äußerst unwahrscheinlich ist und uns vermuten ließ, dass hier der Fehlerteufel bei den Kollegen des bei der Motorpresse Stuttgart erscheinenden Sportfahrermagazins zugeschlagen haben müsse. Was sich die auf konkrete Nachfrage entsprechend bestätigt hat. „Die ‚Best-Brands‘-Klasse Stoßdämpfer wurde 2025 nicht mehr ausgeschrieben, trotzdem ist die Übernahme aus 2024 ins Layout gerutscht“, wie dazu erklärt wird. In der noch in diesem Dezember erscheinenden Sportauto-Ausgabe 1/2026 soll das Ganze dann auch offiziell noch einmal richtiggestellt werden.