Hankook und Fans sehen „spektakuläres Finale“ der Lamborghini Super Trofeo World Finals

Am vorvergangenen Wochenende ging die Lamborghini Super Trofeo mit den World Finals auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli spektakulär zu Ende. Insgesamt 81 Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo 2, ausgestattet mit dem Ventus Race von Reifenpartner und -exklusivausrüster Hankook, sorgten vor über 10.000 Fans „für ein Motorsport-Highlight“, so der Hersteller rückblickend. Dabei habe „der Premiumreifen von Hankook den über 600 PS starken Sportwagen wie schon während der gesamten Saison auf dem 4,2 Kilometer langen Kurs in Italien viel Grip und hohe Konstanz“ geliefert. Für den Reifenhersteller ging damit die dritte Saison als offizieller Reifenpartner der Lamborghini Super Trofeo „erfolgreich zu Ende, wobei das alljährliche Weltfinale den grandiosen Abschluss“ bildete. In Misano krönten sich Danny Formal aus Costa Rica und der Schwede Hampus Eriksson vom Team Wayne Taylor Racing mit einem Sieg im letzten Rennen zum neuen Champion der Pro-Wertung.

