Gewe mit Räderhighlights 2026 und einer Überraschung auf der Essen Motor Show
Vom 28. November bis 7. Dezember ist die Gewe Reifen- und Rädergroßhandel GmbH mit seiner Marke Tec Speedwheels erneut auf der Essen Motor Show vertreten. Erstmalig werden die Räderhighlights 2026 in der Halle 7 auf einem neu konzipierten Messestand (E20) präsentiert. Auch wird Geschäftsführer Achim Becker eine Überraschung verkünden.
