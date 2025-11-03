Webfleet und Questar kooperieren beim Thema KI-gestützter Wartung

Die Flottenmanagementlösung Webfleet und der Anbieter von Vehicle Health Management Questar haben jetzt den Marktstart einer KI-gestützten Lösungen für vorausschauende Fahrzeugwartung bekannt gegeben. Die neue Partnerschaft verbindet dabei die neusten Entwicklungen von Webfleet Vehicle Diagnostics mit Questars KI-gestützter prädiktiver Technologie.

