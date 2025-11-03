https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Webfleet-Manager-direkt-vorm-Bildschirm-.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-11-03 11:19:402025-10-30 11:08:02Webfleet und Questar kooperieren beim Thema KI-gestützter Wartung
Webfleet und Questar kooperieren beim Thema KI-gestützter Wartung
Die Flottenmanagementlösung Webfleet und der Anbieter von Vehicle Health Management Questar haben jetzt den Marktstart einer KI-gestützten Lösungen für vorausschauende Fahrzeugwartung bekannt gegeben. Die neue Partnerschaft verbindet dabei die neusten Entwicklungen von Webfleet Vehicle Diagnostics mit Questars KI-gestützter prädiktiver Technologie.
