Webfleet und Questar kooperieren beim Thema KI-gestützter Wartung

Die Flottenmanagementlösung Webfleet und der Anbieter von Vehicle Health Management Questar haben jetzt den Marktstart einer KI-gestützten Lösungen für vorausschauende Fahrzeugwartung bekannt gegeben. Die neue Partnerschaft verbindet dabei die neusten Entwicklungen von Webfleet Vehicle Diagnostics mit Questars KI-gestützter prädiktiver Technologie.

