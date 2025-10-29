Pneuhage Nossen knackt die Million – 2.500 Kilometer Laufstreifen erneuert

Das Werk der Pneuhage Reifenerneuerungstechnik in Nossen hat im Oktober 2025 seit Aufnahme des Produktionsbetriebs 1991 eine Million Reifen gefertigt. Damit wurden über 40.000 Tonnen wertvolle Rohstoffe wiederverwertet. Die für die Erneuerung verarbeiteten Laufstreifen sind aneinandergelegt rund 2.500 Kilometer lang. Vor fünf Jahren beging das Karlsruher Schwesterwerk bereits dieses Jubiläum. 2023 wurde gemeinsam die Zweimillionen-Schwelle…

