Wheelworld kehrt mit Weltpremieren auf die Essen Motorshow zurück

Nach einer vierjährigen Pause kehrt der Räderspezialist Wheelworld auf die Essen Motor Show zurück. Vom 28. November bis zum 7. Dezember 2025 präsentiert sich das Unternehmen auf dem Stand E23 in Halle 7 und zeigt hier seine neuesten Rädertrends. Drei davon feiern in Essen sogar Weltpremiere.

