Linglong Tire wirbt auf Gepäckwagen am Münchener Flughafen

Pünktlich zur Umrüstsaison startet Linglong Tire eine umfangreiche Werbekampagne am Flughafen in München. Auf insgesamt 500 Gepäckwagen werden neben der Kernmarke Linglong Tire ab sofort auch die Konzernmarken Crosswind sowie Leao Tire beworben.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen