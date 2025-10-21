https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Gepaeckwagen-mit-Linglong-Tire-Logo-auf-dem-Muenchener-Flughafen-1-1.webp 1126 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-10-21 09:15:372025-10-21 12:21:13Linglong Tire wirbt auf Gepäckwagen am Münchener Flughafen
Linglong Tire wirbt auf Gepäckwagen am Münchener Flughafen
Pünktlich zur Umrüstsaison startet Linglong Tire eine umfangreiche Werbekampagne am Flughafen in München. Auf insgesamt 500 Gepäckwagen werden neben der Kernmarke Linglong Tire ab sofort auch die Konzernmarken Crosswind sowie Leao Tire beworben.
