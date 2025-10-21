Linglong Tire wirbt auf Gepäckwagen am Münchener Flughafen

Gepaeckwagen mit Linglong Tire Logo auf dem Muenchener Flughafen 1 1

Pünktlich zur Umrüstsaison startet Linglong Tire eine umfangreiche Werbekampagne am Flughafen in München. Auf insgesamt 500 Gepäckwagen werden neben der Kernmarke Linglong Tire ab sofort auch die Konzernmarken Crosswind sowie Leao Tire beworben.

