Triangle Tyre erhält Eco-Vadis-Goldmedaille
Triangle Tyre hat einen wichtigen Meilenstein im Bereich Nachhaltigkeit erreicht. Bei seiner ersten Eco-Vadis-Bewertung erzielte das Unternehmen mit 81 Punkten eine hervorragende Nachhaltigkeitsleistung, wurde mit der Goldmedaille ausgezeichnet und rangiert damit unter den besten fünf Prozent der teilnehmenden Unternehmen.
