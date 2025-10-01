Triangle Tyre erhält Eco-Vadis-Goldmedaille

Triangle EcoVadis

Triangle Tyre hat einen wichtigen Meilenstein im Bereich Nachhaltigkeit erreicht. Bei seiner ersten Eco-Vadis-Bewertung erzielte das Unternehmen mit 81 Punkten eine hervorragende Nachhaltigkeitsleistung, wurde mit der Goldmedaille ausgezeichnet und rangiert damit unter den besten fünf Prozent der teilnehmenden Unternehmen.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert