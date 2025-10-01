Audit: Borbet-Werk in Medebach erreicht A-Status bei Volkswagen

Audits gehören zum Alltag in der Automobilindustrie. Sie zeigen, ob Lieferanten die hohen Standards in den Bereichen Qualität, Prozesssicherheit und Lieferfähigkeit zuverlässig einhalten. Zwischen dem Räderhersteller Borbet und Volkswagen besteht eine langjährige Partnerschaft. Alle Standorte sind zertifiziert und beliefern den Autokonzern mit Aluminiumrädern. In einem aktuellen Prozessaudit konnte das Werk im sauerländischen Medebach ein besonders positives Ergebnis erzielen. Es stieg von der bisherigen Einstufung als B-Lieferant in den Status A-Lieferant auf. „Dieses Ergebnis zeigt, wie wirkungsvoll kontinuierliche Prozessarbeit ist und dass wir die Erwartungen unseres Partners Volkswagen auf höchstem Niveau erfüllen“, heißt es bei Borbet und wird ergänzt durch: „Qualität entsteht nicht auf dem Papier, sondern in der Zusammenarbeit.“