BKT ernennt Jay Dhillon zum Präsidenten seiner amerikanischen Tochtergesellschaft
BKT (Balkrishna Industries Ltd) ernennt Jay Dhillon zum Präsidenten von BKT USA. Der Manager verfügt über mehr als 20 Jahre globale Führungserfahrung in der Reifenindustrie (darunter fünf Jahre bei Camso und neun Jahre bei Continental) und wird die BKT-Tochtergesellschaft in Ohio leiten, um die Präsenz des Unternehmens auf dem Markt für Off-Highway-Reifen weiter ausbauen.
