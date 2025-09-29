Zhongce Rubber setzt im Westlake-Nfz-Reifenvertrieb auf einen „kollaborativen Geist“

Kürzlich hatte Zhongce Rubber rund zwei Dutzend strategische Partner und Kunden aus Europa bei einer Westlake-Lkw-Reifenkonferenz zu Gast. Bei dem Event in Madrid habe der aus China stammende Hersteller seine langfristige Strategie für den europäischen Markt diskutieren und dabei den „Fokus auf Flottendienstleistungen als Schlüssel zu weiterem Wachstum“ positionieren wollen. Seit dem Start in Europa mit der Marke Westlake 2014 habe sich die Marke kontinuierlich entwickelt, unterstrich dazu der Hersteller, der eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr allein 300.000 Westlake-Lkw- und -Busreifen in Europa vermarktet habe. Einen nicht unerheblichen Anteil daran hat der deutsche Reifengroßhändler Interpneu mit Hauptsitz in Karlsruhe, der in Madrid über seine Erfahrungen in Sachen Flottenkunden berichtete. Zhongce Rubber und seine strategischen Partner und Kunden wollen genau darauf aufbauen.

