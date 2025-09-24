Jürgen Hasler ist neuer Hauptgeschäftsführer des ZDK

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Juergen-Hasler-quer.webp 1123 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2025-09-24 08:32:102025-09-24 08:32:10Jürgen Hasler ist neuer Hauptgeschäftsführer des ZDK
Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. hat einen neuen Hauptgeschäftsführer. Die Delegierten wählten auf der Mitgliederversammlung in Weimar einstimmig Jürgen Hasler zum neuen Hauptgeschäftsführer. Er folgt auf Dr. Kurt-Christian Scheel, der den ZDK Ende April 2025 verlassen hatte. Jürgen Hasler (56) ist seit dem 16. September 2023 als Geschäftsführer Politik, Kommunikation und Events beim ZDK tätig…
