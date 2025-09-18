Hankook ist erneut offizieller Sponsor des Ballon dʼOr

Hankook ist auch in diesem Jahr wieder offizieller Sponsor des Ballon d’Or. Die goldene Trophäe würdigt die besten Leistungen im Profifußball der zurückliegenden Saison und gilt als renommierteste individuelle Auszeichnung im Fußball weltweit. Die diesjährige Verleihung des Pokals zum Weltfußballer des Jahres findet am 22. September im Théâtre du Châtelet in Paris statt. Zu den Nominierten in den verschiedenen Kategorien zählen übrigens auch vier Deutsche: Florian Wirtz (Männer), Klara Bühl (Frauen), Ann-Kathrin Berger (Torwartin) und Hansi Flick (Trainer).

