Michelin: Diesjähriges „Bib’Action“- Beteiligungsprogramm läuft an

Michelin zählt weltweit über 80.000 Mitarbeiteraktionäre, die ihrerseits 2,6 Prozent des Unternehmenskapitals halten. Dieser Anteil – laut dem Hersteller bereits „ein starkes Zeichen für das Engagement der Mitarbeiter für das Unternehmen“ – soll Michelin zufolge bis 2030 auf immerhin vier Prozent steigen, weswegen die Beschäftigten des Reifenherstellers im Rahmen des „Bib’Action“ genannten Programms nun wieder Aktien ihres Arbeitgebers kaufen können, und zwar zum Vorzugsausgabepreis von 22,19 Euro je Aktie, was einem Abschlag von rund 30 Prozent auf den Referenzkurs entspricht. Mitarbeiter, die sich beteiligen wollen, profitieren außerdem von einem Zuschuss: Für jede gezeichnete Aktie erhalten Sie eine weitere Aktie kostenlos dazu, maximal bis zu 2.000.

