Kuroki löst Laihong an der Spitze von Bridgestone China ab

Seit Ende August ist Minoru Kuroki neuer Geschäftsführer bzw. General Mangel der Bridgestone (China) Investment Co. Ltd. und hat in dieser Funktion damit die Nachfolge von Zhao Laihong an der Spitze der Tochtergesellschaft des japanischen Reifenkonzerns angetreten. Von Shanghai aus tätig, trägt er damit nun die Verantwortung für die Geschäftsentwicklung und strategische Planung von Bridgestone im Reich der Mitte. Kuroki steht seit 1989 in Diensten des Reifenherstellers und war im Laufe seiner Karriere mit verschiedenen Aufgaben betraut und hatte dabei bis 2015 diverse Vertriebs- und Managementpositionen inne in Märkten wie Asien, dem Nahen Osten, Afrika und Russland. Ab 2015 fungierte er dann als Director International Tire Management und Business Director bei Bridgestone in Sachen Industrie-, Bau- und Landmaschinenlösungen sowie zuletzt als Business Director Bergbau, Industrie, Bau und Luftfahrt in der EMIA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Indien, Afrika) des Unternehmens.