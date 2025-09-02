https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Fuer-Euromaster-Geschaeftsfuehrer-Juergen-Walter-sind-Ganzjahresreifen-auch-bei-Flottenkunden-auf-dem-Vormarsch-was-zusaetzliche-Kapazitaeten-fuer-unseren-Autoservice-schaffe.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Arno Borchers2025-09-02 13:56:102025-09-02 13:56:10Euromaster sieht All-Season-Reifen auch bei Flottenkunden auf dem Vormarsch
Euromaster sieht All-Season-Reifen auch bei Flottenkunden auf dem Vormarsch
Euromaster erwartet auch in der kommenden Wintersaison ein Wachstum beim Absatz von Ganzjahresreifen. Der Trend, den auch die Michelin-Tochter bereits seit Jahren beobachtet, „gewinnt nun auch bei Unternehmenskunden an Dynamik“, heißt es dazu aus Frankfurt, wo Euromaster seine Zentrale hat. „Insbesondere Flotten in urbanen Gebieten testen jetzt Allwetterlösungen.“ Ein wesentlicher Grund dafür sei, dass „die neuesten Reifengenerationen die Eigenschaften von Sommer- und Winterreifen immer besser vereinen, insbesondere bei winterlichen Bedingungen, und gewährleisten dabei ein hohes Maß an Sicherheit“. Gefragt seien dabei vor allem Premiummarken, so Euromaster.
