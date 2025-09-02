Pirelli und Inter Mailand feiern 30-jährige Partnerschaft mit limitierter Cap-Edition

Seit 1995 schon sind Pirelli und Inter Mailand Partner. Anlässlich dieser 30-jährigen Partnerschaft zwischen dem Reifenhersteller und dem Fußballklub – einer der längsten in der Welt des Fußballs – haben beide nun die Pirelli-Kappe „Inter Special Edition“ in einer limitierten Auflage von nur 1.995 Stück aufgelegt; eine Anlehnung an das Jahr, in dem die Partnerschaft begann. Fans können die Kappe ab dem 28. August erwerben, sie zieren symbolische Bilder beider Marken, die die „historische Verbindung feiern“ sollen.