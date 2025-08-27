Der neue Autec-Katalog ist ab sofort verfügbar

Auf insgesamt 24 Seiten bietet der neue Katalog 2025/2026 von Autec einen kompakten Überblick zum aktuellen Räder-, Kompletträder- und RDKS-Programm des Unternehmens. Neu im Sortiment ist das Raddesign Nimah, das in 18 bis 22 Zoll und einer Radlast von bis zu 1.050 Kilogramm perfekt auf die Bedürfnisse von SUVs zugeschnitten ist. Der Onlinekatalog steht jetzt auf der Autec-Website bereit.