Metzger Autoteile weitet sein Kit-Konzept auf Bremsen & Co. aus

Metzger Autoteile bietet jetzt mehrere Tausend sogenannte Competence Kits an. Wie der Teilehändler mit Sitz in Filderstadt bei Stuttgart und geschäftlichen Aktivitäten in über 55 Ländern mitteilt, wolle man damit „einen neuen Maßstab in der Teileversorgung“ setzen. Metzger Autoteile erklärt: „Rund 3.000 Artikel aus zahlreichen Warengruppen enthalten neben dem zentralen Ersatzteil auch alle benötigten Montageteile wie Dichtungen, Schrauben und Clips – ohne Aufpreis. Das spart Nachbestellungen, verhindert Verzögerungen und macht jedes Teil sofort einsatzbereit.“ Metzger Autoteile habe nun sein Kit-Konzept, das sich seit Jahren in Bereichen wie Achs- und Lenkungsteilen bereits bewähre, auf ein breites Sortiment übertragen. Unter anderem in den Bereichen Achsen und Lenkung, Elektronik, Nischenprodukte und Bremsen seien die Kits nun unter der Bezeichnung „Metzger Competence Kits“ erhältlich. Freie Werkstätten und der Handel profitierten „von effizienteren Reparaturen und vereinfachter Teilelogistik“, so der Teilehändler. Mehr als 90 Prozent der Competence Kits sind bei Metzger Autoteile lagerhaltig und innerhalb von 24 Stunden versandbereit.