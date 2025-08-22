SDS Systemtechnik neuester Partner in Sachen Reifenkreislaufwirtschaft

AZuR engagiert sich seit 2020 europaweit für eine nachhaltige Reifenkreislaufwirtschaft. Gebrauchte Reifen sollen möglichst zu 100 Prozent wiederverwendet oder verwertet werden, um Abfälle zu vermeiden, CO 2 -Emissionen zu senken, natürliche Ressourcen zu schonen und Mensch wie Umwelt zu schützen. Über 90 AZuR-Partner aus Industrie, Handel und Wissenschaft decken dabei alle Sektoren der nachhaltigen Circular Economy von Reifen ab. Neuester AZuR-Partner ist seit Juli 2025 nun SDS Systemtechnik. Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz im baden-württembergischen Calw bietet Lösungen für die optoelektronische Reifenprüfung – von der Eingangskontrolle über Lasermarkierungen bis zu Belastungs- und Drucktests; in vielen Runderneuerungswerken sind Shearografieanlagen von SDS im Einsatz. „So steigert SDS die Effizienz, Sicherheit und Rückverfolgbarkeit in der Reifen- und Runderneuerungsindustrie“, betont AZuR zu seinem neuen Partner, der erst kürzlich sein 25-jähriges Bestehen feiern konnte.