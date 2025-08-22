20 Jahre: Hankook feiert Jubiläum für Einstieg ins „Premiumsegment für UHP-Reifen“

Vor genau 20 Jahren begann Hankook seinen Einstieg ins europäische Spitzensegment der UHP-Reifen und stellte dazu den Ventus S1 Evo mit seinem unverwechselbaren Wellenmuster im Laufflächenprofil vor. Diesen auf „maximale Dynamik ausgelegten Sommerreifen“ entwickelte der Hersteller seither über vier Generation weiter bis hin zum aktuellen Ventus Evo, der seit diesem Jahr auf dem Markt ist und den es auch als Ventus Evo SUV gibt. Diese „sportliche Erfolgsgeschichte“ sei auch durch zahllose Erfolge bei Reifentests, Verträge für die Erstausrüstung sowie stetig steigende Verkaufszahlen dokumentiert, heißt es angesichts des Produktjubiläums nun aus Neu-Isenburg, wo der Hersteller seine Deutschland- und seine Europa-Zentrale hat: „Durchschnittlich legte der globale Absatz der Ventus-Familie in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten jährlich um rund zehn Prozent zu.“

