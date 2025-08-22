Bridgestone EMEA ernennt Andy Mathias zum Head of Marketing für North Europe

Bridgestone EMEA hat für North Europe einen neuen Head of Marketing ernannt: Andy Mathias. Nach seiner Ernennung, die bereits im Februar stattfand, leitet Mathias die Marketingfunktionen von Bridgestone in Deutschland, Polen, dem Vereinigten Königreich und 15 weiteren europäischen Märkten. „Ich werde an Marken-, Produkt-, Digital- und Handelsmarketinginitiativen arbeiten sowie PR und Kommunikation unterstützen“, kommentierte Mathias in den sozialen Medien und fügte hinzu: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, mit einem großartigen, multikulturellen Team zu arbeiten.“ Andy Mathias steht seit immerhin 27 Jahren in den Diensten Bridgestones und hatte dort 1998 als Marketinganalyst begonnen. Zuletzt war er als Head of Marketing UK and Ireland verantwortlich.