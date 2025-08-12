Yokohama TWS prüft „Optionen“ zur Verlagerung seines geschlossenen US-Reifenwerkes

Anfang des Jahres hatte Yokohama TWS mitgeteilt, man werde zeitnah – also bis Ende April – das Reifenwerk in Spartanburg (South Carolina/USA) schließen. Einem Bericht unserer englischen Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com zufolge plane der japanische Reifenhersteller nun offenbar, das Produktionsequipment von dort in Gänze oder zumindest teilweise in einer noch zu errichtenden Fabrik in Mexiko erneut in Betrieb nehmen zu wollen. Entsprechende „Optionen“ würden derzeit untersucht, hatte dazu das Unternehmen bestätigt, gleichzeitig aber auch betont, Mexiko sei derzeit „eine von mehreren Optionen“. Dies wohl unter Verweis auf die Zollpolitik der USA, die eine Produktionsverlagerung ins Ausland heute als weniger reizvoll erscheinen lässt als noch Anfang des Jahres. Das Reifenwerk von Yokohama TWS in Spartanburg war auf die Herstellung von Landwirtschaftsreifen der Marke Trelleborg spezialisiert.