Borbet setzt uneingeschränkt auf persönliche Betreuung seiner Kunden

Auch in einer zunehmend digitalen Welt will Borbet den Kundenkontakt in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten stellen und dabei „kompetente Betreuung mit modernen, onlinegestützten Prozessen“ gewährleisten, wie es dazu aus Hallenberg-Hesborn heißt, wo derzeit eine entsprechende personelle Neuaufstellung stattfindet. Mit dem wohlverdienten Ruhestand langjähriger Mitarbeiter im Key Account Management und der damit verbundenen Neuverteilung zentraler Aufgaben habe Borbet erfahrene Nachfolger für die einzelnen Vertriebsgebiete benannt.

