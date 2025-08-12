Borbet setzt uneingeschränkt auf persönliche Betreuung seiner Kunden

Der persönliche Kundenkontakt steht bei Borbet im Mittelpunkt seiner Aktivitäten, weswegen der Räderhersteller auch weiterhin auf persönliche Betreuung durch das Vertriebs- und Key-Account-Team setzt; dazu gehören: Christian Altmann (Key Account Manager; von links), Christian Wex (Key Account Manager), Antonio Curioso (Geschäftsführer Borbet Vertriebs GmbH), Marcel Frankenstein (Vertriebsleitung), Stefan Flamme (Key Account Manager), Birgit Grebe-Frese (Vertriebsleitung; Bild: Borbet)

Auch in einer zunehmend digitalen Welt will Borbet den Kundenkontakt in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten stellen und dabei „kompetente Betreuung mit modernen, onlinegestützten Prozessen“ gewährleisten, wie es dazu aus Hallenberg-Hesborn heißt, wo derzeit eine entsprechende personelle Neuaufstellung stattfindet. Mit dem wohlverdienten Ruhestand langjähriger Mitarbeiter im Key Account Management und der damit verbundenen Neuverteilung zentraler Aufgaben habe Borbet erfahrene Nachfolger für die einzelnen Vertriebsgebiete benannt.

