Pirelli gewährt erste Einblicke in die Arbeiten zum „The Cal“ 2026

Seit gut zwei Monaten ist öffentlich bekannt, dass der Norweger Sølve Sundsbø Pirellis „The Cal“ 2026 fotografiert. Nun gewährt der Hersteller einen ersten Blick hinter die Kulissen der Foto-Shootings und präsentiert einige Making-of-Aufnahmen sowie die Besetzung. Dazu zählen gleich mehrere weltweit bekannte Schauspielerinnen wie etwa Tilda Swinton, Luisa Ranieri oder Gwendoline Christie sowie Modells wie etwa Eva Herzigová oder Isabella Rossellini. Außerdem vor Sundsbøs Kamera: die Tennisspielerin Venus Williams. Nachdem im April und im Juni die ersten beiden Aufnahme-Sessions stattgefunden hatten, kam das The-Cal-Team Mitte Juli in New York zum jüngsten Foto-Shooting zusammen. „Für den Kalender 2026 möchte ich Emotionen, Instinkte und Gemütszustände einfangen, die für das menschliche Leben von zentraler Bedeutung sind: Sehnsucht nach Freiheit, Neugier, Wissensdurst, so könnte man es wohl nennen“, so der Fotograf, der ergänzt: „Eine Art Geheimnis, Fantasie, Leidenschaften, das Verlangen nach Emanzipation, die Verbindung zur Natur und unsere Beziehung zu Zeit und Raum. Es ist eine Möglichkeit, uns mit etwas zu verbinden, aus dem wir stammen. Das sind sehr große Themen, aber wir versuchen, ambitioniert zu sein.“