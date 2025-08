The Blue Rush: Im Youtube-Video von Toyo verschmilzt Simracing mit Driftsport

Mit dem Youtube-Video „The Blue Rush“ will Toyo Tires die Verbindung zwischen Gaming und realem Motorsport auf ein neues Level heben. In einer Inszenierung aus Rennsimulation und echter Driftaction verschmelzen Spielwelt und Realität zu einem Motorsporterlebnis. Spoiler: Szenen des Films sollen später auch für ein Onlinespiel verwendet werden.

Link to: Von Goodyears Stellenabbau Betroffene können auf EU-Millionen hoffen Link to: Von Goodyears Stellenabbau Betroffene können auf EU-Millionen hoffen

Link to: Apollo Tyres verlängert Partnerschaft mit Sportverein in Ungarn Link to: Apollo Tyres verlängert Partnerschaft mit Sportverein in Ungarn