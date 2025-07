Nokian Tyres bietet neue Transporterreifen für jeden Einsatz

Ob bei Lieferungen auf engen Straßen, bei denen jede Sekunde zählt, oder bei Wohnmobilfahrten auf schlaglochübersäten Landstraßen, Van-Reifen von Nokian Tyres transportieren schwere Lasten sicher und zuverlässig. Der nordische Reifenhersteller hat sein Sortiment in Mitteleuropa um neue Sommer- und Ganzjahresreifen für Vans erweitert. Der Nokian Tyres Cargoproof C bietet Langlebigkeit und Fahrstabilität mit laut Unternehmensangaben „beeindruckenden Nässeeigenschaften“, während der Seasonproof C1 sich durch eine ausgewogene Allwetterleistung mit hoher Tragfähigkeit auszeichne. Der Snowproof C ist auf die Anforderungen der Wintersaison ausgelegt.

