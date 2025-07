Motoo und Launch Europe kooperieren bei Werkstattdiagnose

Die unabhängige Werkstattgemeinschaft Motoo und die auf Fahrzeugdiagnose spezialisierte Launch Europe GmbH werden zukünftig kooperieren. Die Genossenschaft mit über mittlerweile über 70 Mitgliedern und das Unternehmen aus Kerpen haben das Ziel, den Markt in der DACH-Region besser mit leistungsfähiger Diagnostik (Tester der X431-Reihe) zu versorgen und in diesem Zuge, Kfz-Fachkräfte im Umgang mit der Technik weiterzubilden. „So wird nicht nur die technische Ausstattung verbessert, sondern gleichzeitig auch die Ausbildung der nächsten Generation von Kfz-Fachkräften gefördert“, heißt es bei Motoo.

