Landwirtschaftsreifengeschäft von Goodyear India soll verkauft werden

Wie es bei auf der Finanzwebseite Moneycontrol heißt, hat Goodyear Tire & Rubber Co. den Verkaufsprozess für sein Landwirtschaftsreifengeschäft in Indien gestartet, nachdem es im Frühjahr per Börsenmitteilung angekündigt hatte, das Geschäft auf den Prüfstand zu stellen.

