Murfitts Industries baut Pyrolyseanlage am Michelin-Remix-Standort

Murfitts Industries will am Michelin-Standort im englischen Stoke-on-Trent eine Anlage zur Pyrolyse von Altreifen errichten und dafür rund 14 Millionen Pfund (16,1 Millionen Euro) investieren. Wie unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, seien die Bauanträge gestellt, und Großbritanniens größter Altreifenverwerter rechnet mit der Inbetriebnahme des Werkes per Ende 2026. Laut Mark Murfitt, Gründer von Murfitts Industries, könnte diese Anlage „einen Durchbruch im Lebenszyklus eines Reifens darstellen. Sie führt das Reifenrecycling von der Rückgewinnung von Energie und Material für andere Verwendungszwecke zur direkten Rückführung in die Fabriken für die Produktion neuer Reifen“, wobei er damit zunächst Michelins Remix-Werk am Standort und den mit der Pyrolyse zurückgewonnenen Reifenruß (rCB) meint. Den Rohstoff für das Werk werde Murfitts Industries ebenfalls direkt von Michelin erhalten, und zwar 12.500 Tonnen jährlich.