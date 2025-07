Die Agritechnica lockt mit internationalem Ausstellungs- und Fachprogramm

„Touch Smart Efficiency” – unter diesem Leitthema steht die Agritechnica 2025, die vom 9. bis 15. November auf dem Messegelände in Hannover stattfindet. Die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) als Veranstalter rechnet mit rund 2.700 Ausstellern aus über 50 Nationen sowie 430.000 Besuchern. Das von der DLG organisierte Fachprogramm bietet Besucherinnen und Besuchern mit Spotlights, Expert Stages und Networkingevents zahlreiche Plattformen, um sich über Chancen und Innovationen im Pflanzenbau und in der Landtechnik zu informieren. Premiere feiert in diesem Jahr das neue „Digital Farm Center“. Hier gibt wird über neueste Entwicklungen in den Bereichen Robotik, KI, Automatisierung und Precision Farming informiert.

