Simon George ist der neue Finanzchef von Motul Deutschland

Motul Deutschland hat einen neuen Chief Financial Officer (CFO). Der Diplom-Volkswirt Simon George hat langjährige Erfahrung in Unternehmen mit allen gängigen Vertriebskanälen, zuletzt als Finance Director Wholesale, Retail & E-Commerce bei der Modemarke G-Star RAW. Aber auch Adidas und Esprit stehen in seinem Lebenslauf. Mit der Berufung als CFO will der Schmierstoffhersteller die Weichen für nachhaltiges Wachstum und eine starke finanzielle Performance stellen. „Motul steht für mich für Qualität, Innovation und starke Markenwerte. Deshalb will ich dieses große Potential der Marke nutzen, um zukunftsorientierte Strukturen aufzubauen, welche mit den Herausforderungen der nächsten Jahre mithalten können und Motul noch erfolgreicher machen werden“, beschreibt Simon George seine Vision in der neuen Position.