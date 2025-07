Hämmerling reist mit Kunden und Team zum Truck Grand Prix – „Tag voller Emotionen“

Bei Hämmerling zieht man ein positives Fazit des jüngsten Truck Grand Prix‘. Wie es dazu vonseiten des Großhändlers heißt, dessen Schwerpunkt auf dem Geschäft mit Nfz-Reifen und -Rädern liegt, hatte man am vergangenen Sonnabend etliche Kunden und das eigene Team an den Nürburgring eingeladen, um mit den Gästen „einen Tag voller Emotionen“ zu erleben. Erstmals trat Hämmerling als Sponsor des Teams Schwabentruck in der FIA European Truck Racing Championship (ETRC) auf und setzte damit „ein starkes Zeichen für Partnerschaft, Technikbegeisterung und Teamspirit“, wie es dazu weiter aus Paderborn heißt, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. „Truck Racing ist weit mehr als Geschwindigkeit“, betont Hämmerling-Geschäftsführerin Carolin Pfaffenbach. „Es ist ein Zusammenspiel aus Leidenschaft, Präzision und Team Spirit. Werte, die Hämmerling täglich lebt.“

