Guizhou Tyre nimmt neues Pkw-Reifenwerk in Vietnam in Betrieb

Guizhou Tyre hat seine Produktionskapazitäten in Vietnam ausgeweitet. Nachdem der Hersteller, der mit den Fabrikaten Advance, Samson und Tornado im Reifenmarkt aktiv ist, vor rund vier Jahren in dem südostasiatischen Land ein Lkw-Reifenwerk in Betrieb genommen hat, verfügt er vor Ort nun auch über Kapazitäten zur Herstellung von Pkw-Reifen. Wie dazu unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, diene das Werk nicht nur der Versorgung der regionalen Reifenmärkte, sondern vor allem auch der Versorgung von Exportmärkten, etwa in Europa. Früheren Berichten zufolge sollen in der derzeit anlaufenden ersten Expansionsstufe Kapazitäten zur Herstellung von jährlich sechs Millionen Pkw-Reifen entstehen. In den Ländern Südostasiens sind damit sechs chinesische Hersteller mit eigenen Werken aktiv: Linglong, Sentury, Double Coin, Zhongce Rubber, Sailun Group und eben Guizhou Tyre.