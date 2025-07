Sami Jauhojärvi wird Radar-Tyres-Markenbotschafter

Omni United hat Sami Jauhojärvi – finnischer Langläufer und Olympiasieger bei den Winterspielen 2014 – zum Markenbotschafter für seine Marke Radar Tyres ernannt. Mit dieser Partnerschaft will der Anbieter deren Präsenz in Europa und Großbritannien stärken. Sie ist dem in Singapur ansässigen Reifendesigner, -hersteller und -händler zufolge die Flaggschiffmarke im eigenen Produktsortiment, zu dem darüber hinaus noch die Marken Patriot Tires, American Tourer, Tecnica und Corsa zählen. „Wir freuen uns, Sami in der Radar-Familie willkommen zu heißen“, sagte Gajendra Singh Sareen, Gründer und CEO von Omni United. Seine Authentizität, Glaubwürdigkeit und starke Verbindung zu seinem Publikum machten ihn zum idealen Partner für das Unternehmen, heißt es.

