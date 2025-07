Erwin Eigel jetzt Managing Director bei Ronal Wheels

Erwin Eigel ist in der Räderbranche bekannt. In ihr ist er mehr als 30 Jahre unterwegs. Seit dem 1. Juli 2025 hat er einen neuen Job. Er ist jetzt Managing Director bei Ronal Wheels. Er war im Oktober 2022 von BBS aus Schiltach – hier war er fast zehn Jahre in verschiedenen Positionen im Einsatz – als Group Senior Manager Sales IAM zu Ronal gekommen.